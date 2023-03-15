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Столтенберг: Украина скоро должна получить большое количество систем ПВО и боеприпасов

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Среда 15 марта 2023 20:33
Столтенберг: Украина скоро должна получить большое количество систем ПВО и боеприпасов Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО и союзники ускорят передачу Украине большого количества систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он отметил, что текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине, пока это необходимо.

"НАТО и союзники как можно быстрее предоставить Украине большее количество систем ПВО, большее количество бронетехники и большее количество боеприпасов", - заявил Столтенберг.

Об этом генсек сообщил в ходе встречи в формате "Рамштайн". Обсуждение было сосредоточено на важности сохранения и увеличения поддержки Украины, поскольку страна продолжает сопротивляться жестокой агрессивной войне России.

РБК-Украина писала о том, что контактная группа по обороне Украины начала сегодня десятую встречу в формате "Рамштайн". Также агентство рассказывало, чего следует ожидать от сегодняшнего заседания.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стороны подняли вопросы усиления ПВО и поставок боеприпасов.

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