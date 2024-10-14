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Столтенберг про удари по РФ західною зброєю: Україна має право на захист

Фото: колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна має право на захист перед російською агресією. А воно включає удари по законним цілям, розташованим на території РФ.

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками. Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає напад на законні військові цілі на території Росії", - сказав він.

За словами Столтенберга, Росії не варто обманювати західних партнерів України погрозами.

"Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми доставили зброю. Ми не можемо припинити підтримку через російські погрози", - констатував колишній генсек НАТО.

Удари України вглиб РФ

Україна кілька місяців домагається дозволу від західних партнерів на те, щоб бити вглиб території Росії іноземною зброєю. Президент України Володимир Зеленський постійно наголошує на необхідності надання Україні далекобійності.

За даними Зеленського, Росія минулого тижня випустила по Україні сотні бомб і десятки ракет. Також окупанти атакували Україну 400 ударними дронами. На його думку, у партнерів є можливість прийняти рішення для достатньої далекобійності, надати необхідну кількість і якість систем ППО, забезпечити своєчасне постачання оборонної допомоги.

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