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Столтенберг про удары по РФ западным оружием: Украина имеет право на защиту

Фото: бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина имеет право на защиту перед российской агрессией. А оно включает удары по законным целям, расположенным на территории РФ.

Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel.

"Мы ведем дебаты на этот счет между союзниками. Но мы всегда должны осознавать, что это жестокая война, откровенное нарушение всех международных правил, попытка России установить контроль над Украиной. Украина имеет право на защиту. Это право включает нападение на законные военные цели на территории России", - сказал он.

По словам Столтенберга, России не следует обманывать западных партнеров Украины угрозами.

"Россия изначально заявляла, что поставка оружия Западу неприемлема. Но мы доставили оружие. Мы не можем прекратить поддержку из-за российских угроз", - констатировал бывший генсек НАТО.

Удары Украины вглубь РФ

Украина несколько месяцев добивается разрешения от западных партнеров на то, чтобы бить вглубь территории России иностранным оружием. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно подчеркивает необходимость предоставления Украине дальнобойности.

По данным Зеленского, Россия запрошлую неделю выпустила по Украине сотни бомб и десятки ракет. Также оккупанты атаковали Украину 400 ударными дронами. По его мнению, у партнеров есть возможность принять решение для достаточной дальнобойности, предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, обеспечить своевременную поставку оборонной помощи.

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