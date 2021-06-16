Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в блок. В частности, в борьбе с коррупцией.
Об этом сообщает Defense News.
По его словам, Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.
"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - заявил он.
Отметим, глава МИД Украины ранее заявил, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.
Отметим, на саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.