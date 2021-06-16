UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в блок. В частности, в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Defense News.

По его словам, Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - заявил он.

Отметим, глава МИД Украины ранее заявил, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Отметим, на саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОУкраина