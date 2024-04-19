Столтенберг та Бербок закликали країни "Великої сімки" поставити Україні більше систем ППО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполегливо закликали країни "Великої сімки" (G7) надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
Заклики були адресовані США, а також Франції та Італії. Німеччина наразі готується до постачання третьої системи Patriot.
Видання зазначає, що сім найбільших західних індустріальних країн пообіцяли Києву допомогу в боротьбі з російськими повітряними атаками.
"Ми особливо рішуче налаштовані на зміцнення можливостей протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя людей і захистити критично важливу інфраструктуру", - ідеться в декларації, ухваленій у п'ятницю за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7 на Капрі.
Однак на італійському середземноморському острові поки що не було ухвалено жодних конкретних нових зобов'язань.
Водночас "Велика сімка" закликала російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити агресивну війну проти сусідньої країни, що триває вже понад два роки.
У заяві йдеться про те, що Росія повинна вивести з України всі свої збройні сили "негайно, повністю і беззастережно".
"Росія може закінчити цю війну сьогодні", - йдеться в заяві.
ППО для України
Останніми тижнями Росія активізувала ракетні удари по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до виснаження українських систем протиповітряної оборони (ППО) і дало змогу Росії завдати значної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ).
У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного захисту повітряного простору країні необхідно всього 25 американських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.
Першою на допомогу Україні з пошуком ППО зголосилася Німеччина. Німці проінспектували свої запаси й активували пошук систем по всьому світу. Пізніше вони оголосили про рішення передати Україні додаткову систему Patriot.
Однак у пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику. В даний час ведуться переговори щодо отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
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