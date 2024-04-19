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Столтенберг и Бербок призвали страны "Большой семерки" поставить Украине больше систем ПВО

Пятница 19 апреля 2024 14:18
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Столтенберг и Бербок призвали страны "Большой семерки" поставить Украине больше систем ПВО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настоятельно призвали страны "Большой семерки" (G7) предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

Призывы были адресованы США, а также Франции и Италии. Германия в настоящее время готовится к поставке третьей системы Patriot.

Издание отмечает, что семь крупнейших западных индустриальных стран пообещали Киеву помощь в борьбе с российскими воздушными атаками.

"Мы особенно решительно настроены на укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизни людей и защитить критически важную инфраструктуру", - говорится в декларации, принятой в пятницу по итогам встречи министров иностранных дел G7 на Капри.

Однако на итальянском средиземноморском острове пока не было принято никаких конкретных новых обязательств.

В то же время "Большая семерка" призвала российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить агрессивную войну против соседней страны, продолжающуюся уже более двух лет.

В заявлении говорится, что Россия должна вывести из Украины все свои вооруженные силы "немедленно, полностью и безоговорочно".

"Россия может закончить эту войну сегодня", - говорится в заявлении.

ПВО для Украины

В последние недели Россия активизировала ракетные удары по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к истощению украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и позволило России нанести значительный ущерб, включая разрушения теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полной защиты воздушного пространства стране необходимо всего 25 американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Первой на помощь Украине с поиском ПВО вызвалась Германия. Немцы проинспектировали свои запасы и активировали поиск систем по всему миру. Позже они объявили о решении передать Украине дополнительную систему Patriot.

Однако в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. В настоящее время ведутся переговоры по получению двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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