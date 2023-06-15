Столтенберг сумнівається, що Швеція приєднається до НАТО на саміті у Вільнюсі

Він зазначив, що переговори між НАТО, Туреччиною та Швецією щодо вступу тривають. На думку Столтенберга, у цьому питанні є прогрес.

"Кілька тижнів (тому, - ред.) я був у Анкарі. У нас була хороша розмова з президентом Ердоганом щодо вступу Швеції в Альянс. Ми бачимо, що в цьому питанні є прогрес, і ми далі продовжуємо працювати над тим, як далі забезпечити те, щоб Швеція могла б вступити до Альянсу", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Швеція вже зробила все, що пообіцяла на саміті в Мадриді минулого року. Проте генеральний секретар не впевнений, що Швеція зможе стати повноправним членом Альянсу на вільнюському саміті.

"Ми повинні розуміти, що Туреччина має певні питання, пов'язані з безпекою. І нам необхідно подивитися, як краще співпрацювати в боротьбі з тероризмом. Можливо, що Швеція може стати членом на вільнюському саміті. Але водночас я не обіцяю, що це відбудеться точно", - заявив генсек НАТО.

Швеція та НАТО

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в України Фінляндії та Швеція заявили про намір приєднатися до НАТО.

Фінляндія виконала всі умови та першою вступило до альянсу. Членство Швеції блокує Туреччина. Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Туреччина називає її терористичною організацією.

В НАТО впевнені, що Швеція найближчим часом приєднається до Альянсу. Проте нещодавно турецький президент Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що не підтримає вступ Швеції на саміті у Вільнюсі.

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