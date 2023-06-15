Столтенберг сомневается, что Швеция присоединится к НАТО на саммите в Вильнюсе

Он отметил, что переговоры между НАТО, Турцией и Швецией по вступлению продолжаются. По мнению Столтенберга, в этом вопросе есть прогресс.

"Несколько недель (назад, - ред.) я был в Анкаре. У нас был хороший разговор с президентом Эрдоганом о вступлении Швеции в Альянс. Мы видим, что в этом вопросе есть прогресс, и мы дальше продолжаем работать над тем, как дальше обеспечить то, чтобы Швеция могла бы вступить в Альянс", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Швеция уже сделала все, что пообещала на саммите в Мадриде в прошлом году. Однако генеральный секретарь не уверен, что Швеция сможет стать полноправным членом Альянса на саммите в Вильнюсе.

"Мы должны понимать, что у Турции есть определенные вопросы, связанные с безопасностью. И нам необходимо посмотреть, как лучше сотрудничать в борьбе с терроризмом. Возможно, что Швеция может стать членом на вильнюсском саммите. Но в то же время я не обещаю, что это произойдет точно", - заявил генсек НАТО.

Швеция и НАТО

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Финляндии и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО.

Финляндия выполнила все условия и первой вступила в альянс. Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

В НАТО уверены, что Швеция в ближайшее время присоединится к Альянсу. Однако недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что не поддержит вступление Швеции на саммите в Вильнюсе.

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