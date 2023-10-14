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Столтенберг про спроби РФ заморозити війну: завжди є ризик, що Путін це зробить

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін може спробувати заморозити війну проти України. Проте Україна та її союзники зроблять все, аби цього не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в ефірі телемарафону.

"Війни за своєю природою не є передбачуваними, і ніхто не може точно передбачити, як саме ця війна розвиватиметься. Звісно, ми сподіваємося, що ми зможемо мати справедливий та довготривалий мир так швидко, як це можливо. Ми працюємо, щоб досягти цього. Але найкоротший шлях до миру - це надання військової підтримки Україні", - зазначив він.

Столтенберг наголосив, що шлях до миру пролягає через військову підтримку України, щоб показати Росії, що вона не зможе досягти перемоги на полі бою.

Генсек НАТО додав, що завжди є ризик заморозки війни. Але, на його думку, союзники працюють, аби цього не сталося.

"Звісно, завжди є ризик, що президент Путін це зробить. Ми бачили, що він намагається зробити все, що може, щоб завадити українцям звільняти свою землю. Ми продовжимо підтримку, ми продовжимо стояти поруч з Україною. Ми робимо це, бо українська битва - це наша битва", - наголосив Столтенберг.

Як Україна бачить завершення війни

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але наразі вони "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська. На думку української влади, виведення військ та відновлення територіальної цілісності стане перемогою для України.

РБК-Україна запитало експертів, на якому етапі війни знаходиться Україна. Детальніше - у нашому матеріалі.

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