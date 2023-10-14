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Столтенберг о попытках РФ заморозить войну: всегда есть риск, что Путин это сделает

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться заморозить войну против Украины. Однако Украина и ее союзники сделают все, чтобы этого не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона.

"Войны по своей природе не предсказуемы, и никто не может точно предсказать, как именно эта война будет развиваться. Конечно, мы надеемся, что мы сможем иметь справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно. Мы работаем, чтобы достичь этого. Но самый короткий путь к миру - это оказание военной поддержки Украине", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что путь к миру проходит через военную поддержку Украины, чтобы показать России, что она не сможет добиться победы на поле боя.

Генсек НАТО добавил, что всегда есть риск заморозки войны. Но, по его мнению, союзники работают, чтобы этого не произошло.

"Конечно, всегда есть риск, что президент Путин это сделает. Мы видели, что он пытается сделать все, что может помешать украинцам освобождать свою землю. Мы продолжим поддержку, мы продолжим стоять рядом с Украиной. Мы делаем это, потому что украинская битва - это наше сражение", - подчеркнул Столтенберг.

Как Украина видит завершение войны

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска. По мнению украинских властей, вывод войск и восстановление территориальной целостности станет победой для Украины.

РБК-Украина спросило экспертов, на каком этапе войны находится Украина. Детальнее - в нашем материале.

 

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