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Столтенберг сподівається, що саміт НАТО підтримає довгострокову допомогу Україні

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні, що відбудеться 9-11 липня, мають підтримати довгострокове фінансування допомоги Україні у війні з Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"На саміті у Вашингтоні нашим найнагальнішим завданням буде посилення підтримки України", - підкреслив генсек під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Він нагадав, що недавні прогалини у допомозі для України призвели до наслідків на полі бою. Тому Україні "потрібно надати передбачуваність та підзвітність".

"Я сподіваюся, що союзники домовляться про координацію у підготовці українських військ та про довгострокові фінансові зобов'язання", - підкреслив генсек.

Ініціатива Столтенберга про 40 млрд євро

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що запропонував країнам Альянсу щороку виділяти на військову допомогу Україні 40 млрд євро.

За його словами, таким чином Україна отримає передбачуваність у питанні постачання зброї.

Нещодавно генсек за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО зазначав, що щодо цього питання в Альянсі консенсусу поки немає.

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