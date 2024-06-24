Столтенберг надеется, что саммит НАТО поддержит долгосрочную помощь Украине

"На саммите в Вашингтоне нашей самой неотложной задачей будет усиление поддержки Украины", - подчеркнул генсек в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он напомнил, что недавние пробелы в помощи для Украины привели к последствиям на поле боя. Поэтому Украине "нужно предоставить предсказуемость и подотчетность".

"Я надеюсь, что союзники договорятся о координации в подготовке украинских войск и о долгосрочных финансовых обязательствах", - подчеркнул генсек.