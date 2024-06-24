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Столтенберг надеется, что саммит НАТО поддержит долгосрочную помощь Украине

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, должны поддержать долгосрочное финансирование помощи Украине в войне с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"На саммите в Вашингтоне нашей самой неотложной задачей будет усиление поддержки Украины", - подчеркнул генсек в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Он напомнил, что недавние пробелы в помощи для Украины привели к последствиям на поле боя. Поэтому Украине "нужно предоставить предсказуемость и подотчетность". 

"Я надеюсь, что союзники договорятся о координации в подготовке украинских войск и о долгосрочных финансовых обязательствах", - подчеркнул генсек.

Инициатива Столтенберга о 40 млрд евро

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что предложил странам Альянса ежегодно выделять на военную помощь Украине 40 млрд евро.

По его словам, таким образом Украина получит предсказуемость в вопросе поставок оружия.

Недавно генсек по итогам встречи министров обороны стран НАТО отмечал, что по этому вопросу в Альянсе консенсуса пока нет.

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