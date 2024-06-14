У НАТО немає консенсусу щодо обов'язкової допомоги Україні, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Днями генеральний секретар НАТО закликав союзників щорічно виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

"Поки що консенсусу немає з цього приводу. Але ми працюємо і багато членів НАТО нас підтримують", - заявив сьогодні генсек.

Він зазначив, що нині потрібні не лише короткочасні зобов'язання, а й довгострокові.

"Нам потрібні не короткострокові зобов'язання. Це теж потрібно, але довгострокові зобов'язання дадуть нам більше передбачуваності та буде сигналом Росії", - сказав він.