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У НАТО немає консенсусу щодо обов'язкової допомоги Україні, - Столтенберг

П'ятниця 14 червня 2024 15:49
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У НАТО немає консенсусу щодо обов'язкової допомоги Україні, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Члени НАТО досі не змогли дійти консенсусу з приводу взяття зобов'язань щодо щорічної фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Днями генеральний секретар НАТО закликав союзників щорічно виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

"Поки що консенсусу немає з цього приводу. Але ми працюємо і багато членів НАТО нас підтримують", - заявив сьогодні генсек.

Він зазначив, що нині потрібні не лише короткочасні зобов'язання, а й довгострокові.

"Нам потрібні не короткострокові зобов'язання. Це теж потрібно, але довгострокові зобов'язання дадуть нам більше передбачуваності та буде сигналом Росії", - сказав він.

Нагадаємо, що за словами генсека, сьогодні НАТО має погодити координацію військової допомоги Україні. Зауважимо, що наразі військову допомогу Україні координують США. Однак у зв'язку з цьогорічними виборами президента цю сферу хочуть передати під контроль НАТО.

Такий крок допоможе уникнути погроз, якщо новим президентом США стане Дональд Трамп, який відмовляється надавати й підтримувати поставки допомоги Україні.

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