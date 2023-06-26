Столтенберг сподівається, що переворот у Росії наблизить справедливий мир в Україні

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Політики обговорили ситуацію в Росії та зазначили, що припинення "напруженості" запобігло незворотним гуманітарним катастрофам в Україні.

Столтенберг висловив сподівання, що події у РФ стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.

Під час переговорів сторони також обговорили вступ Швеції до НАТО. В Управлінні комунікаціями Туреччини зазначили, що країна продовжує дотримуватися конструктивної позиції щодо прийому Швеції. При цьому в Туреччині заявили, що поки прихильники нібито терористичних організацій мають свободу дій у цій країні, законодавчі зміни не мають сенсу.

Переворот у Росії

На вихідних лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що війська армії РФ вдарили по тилу його найманців та розпочав похід на Москву. Вночі 24 червня ватажок ПВК заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові.

Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км. Після чого увечері 24 червня після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

Аналітики ISW вважають, що переворот у РФ показав слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків його зусиллям у її війні проти України.

Додамо, що Ердоган став на бік Путіна в перевороті і заявляв про готовність зробити свій внесок для врегулювання ситуації.

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