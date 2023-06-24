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Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в РФ, - Ердоган

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Субота 24 червня 2023 17:27
Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в РФ, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в Росії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadoly Agency.

Така заява турецького лідера прозвучала під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

"За завданням управління зв'язку президента РФ на зустрічі обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Ердоган наголосив, що жодна з подій, що відбулися в Росії, не повинна зійти зі свого місця.

"Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у те, щоб те, що сталося в цьому контексті, пройшло якомога швидше", - заявив Ердоган.

Союзники Путіна

Після початку перевороту російський диктатор почав телефонувати своїм союзникам. Так, президент Кахахстану Касим-Жомарт Токаєв у розмові з Путіним заявив, що події, які відбуваються в РФ, - внутрішня справа Росії.

При цьому Путіна підтримав глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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