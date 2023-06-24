Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в РФ, - Ердоган

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadoly Agency .

Така заява турецького лідера прозвучала під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

"За завданням управління зв'язку президента РФ на зустрічі обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Ердоган наголосив, що жодна з подій, що відбулися в Росії, не повинна зійти зі свого місця.

"Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у те, щоб те, що сталося в цьому контексті, пройшло якомога швидше", - заявив Ердоган.

Союзники Путіна

Після початку перевороту російський диктатор почав телефонувати своїм союзникам. Так, президент Кахахстану Касим-Жомарт Токаєв у розмові з Путіним заявив, що події, які відбуваються в РФ, - внутрішня справа Росії.

При цьому Путіна підтримав глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

Про все, що відбувається в Росії, читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.