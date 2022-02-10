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Столтенберг созвонился с Зеленским и Блинкеном. Говорили о России

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсуждали угрозу вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter и пресс-службу Госдепа США.

Столтенберг сообщил, что во время разговора Зеленским заверил, что НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу наращивания Россией военного присутствия в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего высоко ценного партнера. Мы призываем Россию к деэскалации и продолжению диалога для поиска мирного решения", - написал он.

В то же время Блинкен и Столтенберг обсудили продолжение координации трансатлантического ответа на российские угрозы в отношении Украины. При этом госсекретарь подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами.

Он в разговоре со Столтенбергом подчеркнул готовность США быстро и жестко наказать Россию, если она продолжит военную агрессию против Украины.

При этом они обсудили дипломатические усилия, направленные на то, чтобы побудить РФ к деэскалации и участию в диалоге, а также корректировку позиции сил США и союзников для укрепления восточного фланга Альянса.

Напомним, Столтенберг направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО.

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Йенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуЭнтони Блинкен