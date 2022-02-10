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Столтенберг здзвонився із Зеленським і Блінкеном. Говорили про Росію

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорювали загрозу вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter і прес-службу Держдепу США.

Столтенберг повідомив, що під час розмови Зеленським запевнив, що НАТО продовжуватиме надавати політичну і практичну підтримку Україні.

"Поговорив з президентом України Володимиром Зеленським з приводу нарощування Росією військової присутності в Україні та навколо неї. НАТО продовжить політичну і практичну підтримку нашого високо цінованого партнера. Ми закликаємо Росію до деескалації і продовження діалогу для пошуку мирного рішення", - написав він.

Водночас Блінкен і Столтенберг обговорили продовження координації трансатлантичної відповіді на російські загрози щодо України. При цьому держсекретар підтвердив прихильність США тісній співпраці і консультаціям з союзниками і партнерами.

Він у розмові зі Столтенбергом підкреслив готовність США швидко і жорстко покарати Росію, якщо вона продовжить військову агресію проти України.

При цьому вони обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб спонукати РФ до деескалації та участі в діалозі, а також коригування позиції сил США і союзників для зміцнення східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, Столтенберг направив главі МЗС РФ Сергію Лаврову лист із закликом провести нове засідання Ради Росія-НАТО.

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Єнс СтолтенбергВолодимир ЗеленськийВторгнення Росії до УкраїниЕнтоні Блінкен