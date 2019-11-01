Столтенберг сомневается в необходимости заявки Украины на ПДЧ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче новой заявки Украины на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, на сегодня Украина должна сконцентрироваться на реформах и модернизировать сектор обороны, усилить борьбу с коррупцией и улучшить систему правосудия.

"В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству", - отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что Украина может подать новую заявку, но не видит в этом необходимости.

"Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопрос вашего вступления в НАТО, ни вопрос ПДЧ не находится в фокусе внимания… ПДЧ - это неотъемлемая часть пути для тех, кто становится членом. Но (без ПДЧ, - ред.) Украина все равно имеет ряд инструментов. У вас есть Комиссия Украина-НАТО, есть Годовая национальная программа, есть Комплексный пакет помощи. Вы уже имеете достаточно содержательных вещей, необходимых для получения ПДЧ", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что у России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.

Отметим, в 2008 году в Украине произошел политический скандал после того, как президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк направили НАТО письмо с просьбой дать Киеву ПДЧ. Скандал парализовал работу украинского парламента на 2 месяца.