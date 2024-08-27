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Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 28 серпня, скликає засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що засідання буде скликано на прохання Києва. Очікується, що на зустрічі до союзників звернеться глава Міноборони України Рустем Умєров та проінформує їх про потреби ЗСУ.

"Завтрашня зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі", - заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах.

Рада Україна-НАТО - це постійний орган, створений для координації та розвитку співпраці між Україною та НАТО. Вона була заснована в рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в 1997 році. Основне завдання Ради - забезпечити стратегічний діалог між Україною та Альянсом, підтримку реформ в Україні, координацію заходів щодо зміцнення безпеки та оборони, а також сприяти євроатлантичній інтеграції України.

Масштабні обстріли України

У ніч на 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого удару по критичній інфраструктурі України, зокрема паливно-енергетичному сектору, використавши 127 ракет і 109 дронів. Українська ППО знищила 102 ракети та 99 безпілотників.

Детально про цю атаку і її наслідки РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

А вже у ніч на 27 серпня Україна знову опинилася під комбінованою атакою противника. Цього разу окупант використав 81 "Шахед" та 10 ракет різних типів. З них оборонці неба збили 60 дронів та п’ять крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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