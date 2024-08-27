Столтенберг созывает Совет Украина-НАТО

Отмечается, что заседание будет созвано по просьбе Киева. Ожидается, что на встрече к союзникам обратится глава Минобороны Украины Рустем Умеров и проинформирует их о нуждах ВСУ.

"Завтрашняя встреча состоится после недавней волны тяжелых ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре", - заявила представитель Альянса Фара Дахлаллах.

Совет Украина-НАТО является постоянным органом, созданным для координации и развития сотрудничества между Украиной и НАТО. Она была основана в рамках Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году. Основная задача Совета – обеспечить стратегический диалог между Украиной и Альянсом, поддержку реформ в Украине, координацию мер по укреплению безопасности и обороны, а также содействовать евроатлантической интеграции Украины.

Масштабные обстрелы Украины

В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный удар по критической инфраструктуре Украины, в частности топливно-энергетическому сектору, использовав 127 ракет и 109 дронов. Украинская ПВО уничтожила 102 ракеты и 99 беспилотников.

Подробно об этой атаке и ее последствиях РБК-Украина писало в отдельном материале.

А уже в ночь на 27 августа Украина снова оказалась под комбинированной атакой противника. В этот раз оккупант использовал 81 "Шахед" и 10 ракет разных типов . Из них защитники неба сбили 60 дронов и пять крылатых ракет.

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