Столтенберг розповів Орбану про важливість підтримки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час яких розповів про важливість підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга у Twitter.

"У бесіді з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном ми обговорили ситуацію в Україні та важливість нашої підтримки. У період посилення нестабільності та глобальної конкуренції ми повинні продовжувати міцно триматися разом у НАТО", - заявив він.

Столтенберг також додав, що обговорив з Орбаном питання про майбутній вступ Швеції до Альянсу.

Позиція Угорщини про війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ситуації з агресією Кремля проти України займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Раніше глава МЗС Угорщини Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти РФ.

З початку повномасштабної війни Угорщина не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції ЄС проти РФ. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з Росією, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялося, що у липні Євросоюз продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини.

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