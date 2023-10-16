ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг рассказал Орбану о важности поддержки Украины

Понедельник 16 октября 2023 18:42
UA EN RU
Столтенберг рассказал Орбану о важности поддержки Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых рассказал о важности поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"В беседе с премьером Венгрии Виктором Орбаном мы обсудили ситуацию на Украине и важность нашей поддержки. В период усиления нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать крепко держаться вместе в НАТО", - заявил он.

Столтенберг также добавил, что обсудил с Орбаном вопрос о предстоящем вступлении Швеции в Альянс.

Позиция Венгрии о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ситуации с агрессией Кремля против Украины занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против РФ.

С начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против РФ. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йенс Столтенберг Война России против Украины НАТО Виктор Орбан Венгрия
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока