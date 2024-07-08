Столтенберг розповів про наслідки ймовірної поразки США і НАТО в Україні

Він зазначив, що війна в Україні демонструє тісний зв'язок Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. На думку генсека, Китай є головним провідником російської військової агресії проти України, а президент Сі Цзіньпін та президент Путін "хочуть, щоб НАТО і Сполучені Штати зазнали поразки в Україні".

Столтенберг зазначив, що якщо Путін переможе в Україні, "це не лише підбадьорить президента Путіна, але й підбадьорить президента Сі". І нагадав слова прем'єр-міністра Японії, що нинішні події в Україні можуть статися в Азії завтра.

"Отже, це демонструє, що НАТО важливий для Сполучених Штатів й у відносинах з Китаєм, адже США - велика країна. Однак у НАТО ви маєте те, чого не має жодна інша велика держава, - понад 30 друзів і союзників. США виробляють 25% світового ВВП, а разом з союзниками по НАТО - вдвічі більше, 50% світової економічної та військової могутності. Тому США сильніші у протидії Китаю разом із НАТО", - сказав очільник Альянсу.

Столтенберг також додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву не від імені НАТО, оскільки різні члени Альянсу по-різному взаємодіють із Росією.

"Так, Орбан відвідав Москву, але це не змінює спільних рішень, які ми ухвалюємо як НАТО", - сказав генсек.