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Столтенберг рассказал о последствиях вероятного поражения США и НАТО в Украине

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Китай помогает Российской Федерации в войне против Украины. Вероятный успех Кремля в войне, может подтолкнуть Пекин на аналогичные агрессивные действия в Азии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу СBS.

Он отметил, что война в Украине демонстрирует тесную связь России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По мнению генсека, Китай является главным проводником российской военной агрессии против Украины, а президент Си Цзиньпин и президент Путин "хотят, чтобы НАТО и Соединенные Штаты потерпели поражение в Украине".

Столтенберг отметил, что если Путин победит в Украине, "это не только ободрит президента Путина, но и ободрит президента Си". И напомнил слова премьер-министра Японии, что нынешние события в Украине могут случиться в Азии завтра.

"То есть, это демонстрирует, что НАТО важен для Соединенных Штатов и в отношениях с Китаем, ведь США - большая страна. Однако в НАТО вы имеете то, чего не имеет ни одна другая великая держава, - более 30 друзей и союзников. США производят 25% мирового ВВП, а вместе с союзниками по НАТО - вдвое больше, 50% мировой экономической и военной мощи. Поэтому США сильнее в противодействии Китаю вместе с НАТО", - сказал глава Альянса.

Столтенберг также добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву не от имени НАТО, поскольку разные члены Альянса по-разному взаимодействуют с Россией.

"Да, Орбан побывал в Москве, но это не меняет совместных решений, которые мы принимаем как НАТО", - сказал генсек.

Напомним, еще до начала саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны-члены Альянса намерены объявить о передаче дополнительных систем ПВО и большего количества боеприпасов для Украины.

Также во время саммита его участники планируют согласовать масштабный пакет помощи для Украины.

Добавим, что после посещения Киева, Москвы и Азербайджана, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с мирной миссией в Китай.

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