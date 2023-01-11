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Ходжес: існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю

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Україна, Середа 11 січня 2023 09:58
Ходжес: існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю Фото: Ходжес оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Росія навряд чи застосує ядерну зброю, навіть якщо Україна поверне Крим. У Кремлі явно побоюються "катастрофічних наслідків", обіцяних США інакше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою", - сказав він.

При цьому, за словами Ходжеса, Кремль вірить попередженням президента США Джо Байдена про "катастрофічні наслідки", якщо Росія використовує ядерну зброю.

Як повідомлялось, США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати Росія у разі ядерного удару.

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