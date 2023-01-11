Ходжес: існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю

Росія навряд чи застосує ядерну зброю, навіть якщо Україна поверне Крим. У Кремлі явно побоюються "катастрофічних наслідків", обіцяних США інакше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою", - сказав він.

При цьому, за словами Ходжеса, Кремль вірить попередженням президента США Джо Байдена про "катастрофічні наслідки", якщо Росія використовує ядерну зброю.