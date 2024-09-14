Столтенберг розкрив деталі, як РФ брехала НАТО перед вторгненням в Україну

Він уточнив, що останнє засідання Ради НАТО-Росія під його головуванням відбулося у січні 2022 року напередодні повномасштабної війни в Україні.

За словами Столтенберга, Російська Федерація вимагала, щоб НАТО вивело всі свої війська зі східної території Альянсу.

"Це було абсолютно неприйнятним для нас, але я вірю в діалог. Тому ми знову сіли з ними за стіл переговорів", - зазначив генсек НАТО, який незабаром покине свою посаду.

Столтенберг додав, що на цій зустрічі були присутні два заступники міністра закордонних справ та оборони РФ. Вони стверджували, що Росія не має військових планів і більше того, нібито їхня країна перебуває під загрозою з боку України. Також російська сторона надала карти, але в них був нюанс.

"Вони показали карти, ймовірно, щоб довести, що Росія оточена НАТО. Але навіть ці карти були неправильними. Наприклад, Данія взагалі не була позначена як територія НАТО. Це було неймовірно", - повідомив Столтенберг.

Генеральний секретар додав, що досі не знає, в чому причина таких карт, а саме – чи це було навмисне, чи це була погана підготовка росіян.