Столтенберг раскрыл детали, как РФ врала НАТО перед вторжением в Украину

Он уточнил, что последнее заседание Совета НАТО-Россия под его председательством состоялось в январе 2022 года, накануне полномасштабной войны в Украине.

По словам Столтенберга, Российская Федерация требовала, чтобы НАТО вывело все свои войска с восточной территории Альянса.

"Это было абсолютно неприемлемо для нас, но я верю в диалог. Поэтому мы снова сели с ними за стол переговоров", - отметил генсек НАТО, который вскоре покинет свою должность.

Столтенберг добавил, что на данной встрече присутствовали два заместителя министра иностранных дел и обороны РФ. Они утверждали, что Россия не имеет военных планов и более того, якобы их страна находится под угрозой со стороны Украины. Также российская сторона предоставила карты, но в них был ньюанс.

"Они показали карты, вероятно, чтобы доказать, что Россия окружена НАТО. Но даже эти карты были неправильными. Например, Дания вообще не была обозначена как территория НАТО. Это было невероятно", - сообщил Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что по сей день не знает, в чем причина таких карт, а именно - было ли это умышленно, либо это была плохая подготовка россиян.