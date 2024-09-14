НАТО могло озброїти Україну, щоб спробувати запобігти вторгненню Росії, - Столтенберг
НАТО могло зробити більше, щоб озброїти Україну. Це могло запобігти вторгненню Росії у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Зараз ми надаємо військову техніку для війни - тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", - сказав він.
Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО не хотіли надати зброю, про яку Україна просила перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з Росією.
Генсек НАТО також наголосив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.
"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на силі України", - вважає Столтенберг.
При цьому Єнс Столтенберг відмовився підтвердити своє можливе призначення головою Мюнхенської конференції з безпеки після звільнення з НАТО. Він зазначив, що має "багато варіантів" і буде проживати в Осло.
Допомога Україні від НАТО
Нагадаємо, що країни НАТО допомагають Україні і надають військову допомогу, щоб зупинити російського агресора.
НАТО на початку повномасштабної війни створило Контактну групу з оборони України. Перше засідання пройшло на американській базі "Рамштайн" у Німеччині, тому група отримала відповідну назву.
Переговори у форматі "Рамштайн" очолюють США. Зустрічі проходяться онлайн та в очному форматі. Зокрема, на останній 24-й зустрічі був присутній президент Володимир Зеленський. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
У рамках форматі "Рамштайн" було створено декілька коаліцій для надання зброї Україну, зокрема авіаційна, танкова тощо.
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