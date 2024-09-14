НАТО могло озброїти Україну, щоб спробувати запобігти вторгненню Росії, - Столтенберг

НАТО могло зробити більше, щоб озброїти Україну. Це могло запобігти вторгненню Росії у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни - тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО не хотіли надати зброю, про яку Україна просила перед повномасштабним вторгненням Росії через побоювання ескалації напруженості з Росією.

Генсек НАТО також наголосив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі потрібно знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на силі України", - вважає Столтенберг.

При цьому Єнс Столтенберг відмовився підтвердити своє можливе призначення головою Мюнхенської конференції з безпеки після звільнення з НАТО. Він зазначив, що має "багато варіантів" і буде проживати в Осло.