Столтенберг розкритикував Китай за бойкот Глобального саміту миру

Він шкодує про те, що Китай вирішив не брати участь у конференції і назвав відмову Пекіна "сумною".

За словами Столтенберга, скасування конференції відображає ставлення Китаю до війни Росії проти України.

Генсек НАТО також піддав Китай різкій критиці за те, що він підтримує російську військову економіку з самого початку вторгнення.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найголовнішим прихильником війни Росії проти України - найбільшої та найбезпосереднішої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, у Європі. Звичайно, Китай не може мати і те, й інше одночасно", - наголосив він.