Столтенберг раскритиковал Китай за бойкот Глобального саммита мира

Он сожалеет о том, что Китай решил не участвовать в конференции и назвал отказ Пекина "прискорбным".

По словам Столтенберг, отмена конференции отражает отношение Китая к войне России против Украины.

Генсек НАТО также подверг Китай резкой критике за то, что он поддерживает российскую военную экономику с самого начала вторжения.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является самым главным сторонником войны России против Украины - самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", - подчеркнул он.