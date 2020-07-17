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Столтенберг: Россия и Китай воспользовались COVID-19 в целях пропаганды

Пятница 17 июля 2020 16:10
Столтенберг: Россия и Китай воспользовались COVID-19 в целях пропаганды
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия и Китай пытались обвинить страны НАТО в создании штамма коронавируса

Россия и Китай использовали пандемию коронавируса COVID-19 для распространения своей пропаганды. Ответом на нее может быть только свободная и независимая пресса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, одна из проблем пандемии заключается в том, что разные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды. В том числе, с целью рассорить союзников по НАТО.

"Мы видели, как Китай и Россия заявили, что вирус был создан союзными странами (участницами НАТО, - ред.). Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответило предоставлением фактов. Ответ на пропаганду - не пропаганда. НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", - отметил Столтенберг.

Он также добавил, что помимо дезинформации Россия во время пандемии успела нарастить военное присутствие в Ливии.

"Но я бы не стал связывать это с COVID-19. Конечно, в то время как остальной мир был сосредоточен на этой проблеме, Россия расширила свое присутствие в Ливии, поддерживая генерала Хафтара и подрывая усилия по достижению мира", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявляли о том, что Российская Федерация и Китай во время пандемии проводят масштабные кампании по дезинформации.

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