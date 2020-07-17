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Столтенберг: Росія і Китай скористалися COVID-19 в цілях пропаганди

П'ятниця 17 липня 2020 16:10
Столтенберг: Росія і Китай скористалися COVID-19 в цілях пропаганди
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія і Китай намагалися звинуватити країни НАТО у створенні штаму коронавірусу

Росія і Китай використали пандемію коронавірусу COVID-19 для поширення своєї пропаганди. Відповіддю на неї може бути тільки вільна і незалежна преса.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

За його словами, одна з проблем пандемії полягає в тому, що різні суб'єкти намагаються використати цю ситуацію для поширення пропаганди. У тому числі, з метою пересварити союзників по НАТО.

"Ми бачили, як Китай і Росія заявили, що вірус був створений союзними країнами (учасницями НАТО, - ред.). Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень. НАТО відповіло наданням фактів. Відповідь на пропаганду - не пропаганда. НАТО може багато зробити, але в підсумку найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса", - зазначив Столтенберг.

Він також додав, що крім дезінформації Росія під час пандемії встигла наростити військову присутність у Лівії.

"Але я б не став пов'язувати це з COVID-19. Звичайно, в той час як інший світ був зосереджений на цій проблемі, Росія розширила свою присутність у Лівії, підтримуючи генерала Хафтара і підриваючи зусилля щодо досягнення миру", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявляли про те, що Російська Федерація і Китай під час пандемії проводять масштабні кампанії з дезінформації.

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