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Мировая смертность от коронавируса составляет 2-3%

Четверг 16 июля 2020 17:17
Мировая смертность от коронавируса составляет 2-3%
Фото: Ярно Хабихт (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Данные о смертности от COVID-19 меняются в ходе развития пандемии

Смертность от коронавируса в мире по разнообразным данным составляет 2-3%. Однако данные о летальных случаях в мире меняются в процессе развития пандемии.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он также отметил, что прежде, чем говорить о статистике смертности в мире необходимо, чтобы страны правильно сообщали о летальных случаях, а также все заболевшие были как следует диагностированы.

Он также добавил, что одной из задач ВОЗ является обеспечение всех министерств здравоохранения и органов, занимающимися статистикой, одинаковым подсчетом.

Напомним, в ВОЗ объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Кроме того, уровень смертности от коронавируса в Украине колеблется от 2,7% до 2,9%.

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