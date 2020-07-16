Мировая смертность от коронавируса составляет 2-3%

Фото: Ярно Хабихт (РБК-Украина)

Данные о смертности от COVID-19 меняются в ходе развития пандемии

Смертность от коронавируса в мире по разнообразным данным составляет 2-3%. Однако данные о летальных случаях в мире меняются в процессе развития пандемии.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он также отметил, что прежде, чем говорить о статистике смертности в мире необходимо, чтобы страны правильно сообщали о летальных случаях, а также все заболевшие были как следует диагностированы.

Он также добавил, что одной из задач ВОЗ является обеспечение всех министерств здравоохранения и органов, занимающимися статистикой, одинаковым подсчетом.

Напомним, в ВОЗ объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Кроме того, уровень смертности от коронавируса в Украине колеблется от 2,7% до 2,9%.