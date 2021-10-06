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Столтенберг раскритиковал страны за попытки создать европейскую оборону вне НАТО

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США, Среда 06 октября 2021 00:02
Столтенберг раскритиковал страны за попытки создать европейскую оборону вне НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (facebook.com/NATO)
Автор: Наталья Скороход

Попытки некоторых стран создать европейскую оборону вне Североатлантического Альянса, рискуют ослабить и разделить НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Столтенберг прокомментировал последствия соглашения AUKUS между Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством о трансатлантических отношениях.

"Я не верю в попытки создать что-то вне рамок НАТО, или конкурировать с НАТО или дублировать его... Любая попытка ослабить трансатлантические связи путем создания альтернативных структур, заявив, что мы можем постоять за себя, не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - предупредил он.

Он также отметил, что союзникам по НАТО следует оставаться едиными.

"В то же время союзники по НАТО согласны с нашей общей целью: мы должны оставаться едиными", - сказал Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что 80% оборонных расходов НАТО обеспечиваются странами, не входящими в ЕС.

"Это, конечно, Соединенные Штаты, но это также и другие союзники", - отметил он.

Столтенберг напомнил, что географическое расположение всех стран, входящих в НАТО, обеспечивают оборону всей Европы.

"Турция на юге, Норвегия и Исландия на севере и США, Канада и Великобритания на западе. Если вы посмотрите на карту, они важны для защиты всей Европы", - сказал он.

Напомним, что в НАТО не против вступления Украины. Однако это произойдет не в ближайшее время.

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