Столтенберг раскритиковал страны за попытки создать европейскую оборону вне НАТО

Попытки некоторых стран создать европейскую оборону вне Североатлантического Альянса , рискуют ослабить и разделить НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Столтенберг прокомментировал последствия соглашения AUKUS между Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством о трансатлантических отношениях.

"Я не верю в попытки создать что-то вне рамок НАТО, или конкурировать с НАТО или дублировать его... Любая попытка ослабить трансатлантические связи путем создания альтернативных структур, заявив, что мы можем постоять за себя, не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - предупредил он.

Он также отметил, что союзникам по НАТО следует оставаться едиными.

"В то же время союзники по НАТО согласны с нашей общей целью: мы должны оставаться едиными", - сказал Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что 80% оборонных расходов НАТО обеспечиваются странами, не входящими в ЕС.

"Это, конечно, Соединенные Штаты, но это также и другие союзники", - отметил он.

Столтенберг напомнил, что географическое расположение всех стран, входящих в НАТО, обеспечивают оборону всей Европы.