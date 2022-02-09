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Столтенберг раскритиковал идею "финляндизации" Украины

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 15:52
Столтенберг раскритиковал идею "финляндизации" Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею "финляндизации" Украины. По его словам, власти Украины должны сами решать вступать в Североатлантический альянс или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга изданию La Vanguardia.

"Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех стран определять свой собственный путь. Идея о том, что великие державы могут решать, что могут делать соседи, - это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния являются частью истории и должны оставаться частью истории", - заявил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что Украина имеет право подать заявку на вступление в Альянс.

"Украина имеет право подать заявку на вступление в НАТО, и решение о том, подходит ли она для членства, должны принимать союзники, и никто другой", - добавил Столтенберг.

Отметим, что понятие "финляндизация" возникло во время холодной войны, когда Финляндия решила придерживаться серьезного нейтралитета. Это было закреплено в договоре с Москвой в 1948 году.

В то время отношения между Европой и Россией находились на высоком уровне напряженности. Соглашение о нейтралитете было гарантией того, что Хельсинки не столкнутся с советским вторжением. В обмен на Финляндия обязалась не вступать в НАТО и разрешить РФ оказывать мощное влияние на ее внешнюю и внутреннюю политику.

Напомним, ранее издание Daily Mail сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив возможность вступления в НАТО.

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