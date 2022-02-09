Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України. За його словами, влада України повинна сама вирішувати вступати до Північноатлантичного альянсу чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню La Vanguardia.

"Всі союзники по НАТО, включаючи Францію, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях. Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити сусіди, - це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу є частиною історії і повинні залишатися частиною історії", - заявив генсек НАТО.

При цьому він підкреслив, що Україна має право подати заявку на вступ до Альянсу.

"Україна має право подати заявку на вступ до НАТО, і рішення про те, чи підходить вона для членства, повинні приймати союзники, і ніхто інший", - додав Столтенберг.

Зазначимо, що поняття "фінляндизація" виникло під час холодної війни, коли Фінляндія вирішила дотримуватися серйозного нейтралітету. Це було закріплено в договорі з Москвою в 1948 році.

У той час відносини між Європою і Росією перебували на високому рівні напруженості. Угода про нейтралітет була гарантією того, що Гельсінкі не зіткнуться з Радянським вторгненням. В ОБМІН НА Фінляндія зобов'язалася не вступати в НАТО і дозволити РФ чинити потужний вплив на її зовнішню і внутрішню політику.