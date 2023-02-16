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Столтенберг о противостоянии НАТО с Россией: это может занять много, много, много лет

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Брюссель, Четверг 16 февраля 2023 17:31
Столтенберг о противостоянии НАТО с Россией: это может занять много, много, много лет Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что противостояние между НАТО и Москвой может продолжаться много, много, много, много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса, спровоцированного годовым вторжением российского президента Владимира Путина в Украину", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, президент Путин хочет другой Европы, такой, где он сможет контролировать соседей, где он сможет решать, что страны могут или не могут делать.

"Нам нужно быть готовыми к долговременным перспективам, это может занять много, много, много, много лет", - подчеркнул Столтенберг.

Он также сказал, что осторожно прогнозирует, как долго продлится противостояние между Россией и Западом, поскольку, по его словам, изменения могут произойти внезапно.

"Мы видели падение Берлинской стены или мы видели 11 сентября... НАТО всегда будет рассматривать, где есть возможности снова попасть в ситуацию, где есть место для лучших отношений, но с нынешним поведением российского режима, режима в Москве нет возможности", - подчеркнул генсек.

Напомним, вчера Столтенберг заявил, что Путин должен понять, что не может победить в войне против Украины.

Кроме того, сегодня генеральный секретарь НАТО обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым дальнейшие шаги по имплементации стандартов НАТО в Украине.

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