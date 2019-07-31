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Столтенберг призвал Россию спасти ракетный договор

Новости » Политика    31.07.2019 - 21:50
Столтенберг призвал Россию спасти ракетный договор
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

По мнению генсека, причиной краха соглашения стало нарушение Россией положений договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал власти Российской Федерации вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отметим, Соединенные Штаты Америки должны выйти из ДРСМД 2 августа.

"Мы все еще призываем Россию вернуться к соблюдению договора и спасти его", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он признал, что "мы наблюдаем крах соглашения".

Генеральный секретарь НАТО в очередной раз отметил, что, по его мнению, причиной этого стало нарушение Россией положений договора.

По его словам, Москва годами размещает новые ракеты средней дальности, которые, в частности, способны нести ядерные боеголовки и могут "достичь европейских городов по несколько минут". В то же время Столтенберг заверил, что Альянс "готов к жизни в мире без этого соглашения".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 15 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее генсек НАТО уже заявлял, что не видит прорыва в переговорах с РФ по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Столтенберг отмечал, что Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению ракетного договора.

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Новости Украины Российская ФедерацияЙенс Столтенбергдоговор
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