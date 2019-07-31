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Столтенберг закликав Росію врятувати ракетний договір

Новини » Політика    31.07.2019 - 21:50
Столтенберг закликав Росію врятувати ракетний договір
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

На думку генсека, причиною краху угоди стало порушення Росією положень договору

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав  владу Російської Федерації повернутися до дотримання умов договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Відзначимо, Сполучені Штати Америки мають вийти з ДРСМД 2 серпня. 

"Ми все ще закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і врятувати його", - наголосив Столтенберг.

При цьому він визнав, що "ми спостерігаємо крах угоди".

Генеральний секретар Альянсу вкотре зазначив, що, на його думку, причиною цього стало порушення Росією положень договору.

За його словами, Москва роками розміщує нові ракети середньої дальності, які, зокрема, здатні нести ядерні боєголовки і можуть "досягнути європейських міст за кілька хвилин". Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс "готовий до життя в світі без цієї угоди".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що  15 липня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг закликав Росію використовувати свій "останній шанс" для дотримання Договору по ліквідації ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Раніше генсек НАТО вже заявляв, що не бачить прориву в переговорах з РФ по договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Столтенберг відзначав, що Москва не продемонструвала намірів повернутися до виконання ракетного договору.

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