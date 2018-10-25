Трамп и Макрон намерены еще раз обсудить с Путиным договор по РСМД

Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

В ходе телефонных переговоров президенты России и Франции также обсудили Сирию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В пресс-службе сообщили, что переговоры должны состояться "вслед за недавними консультациями между РФ и США по будущему договору".

Кроме того, в ходе телефонных переговоров президенты обсудили Сирию, оба президента выступили за прекращение огня в Идлибе и обсуждение политического урегулирования в Сирии.

Как отмечает издание, разговор состоялся накануне саммита Германия - Франция - Россия - Турция. Напомним, 22 октября президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом выступил в защиту договора о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия (1987 года), отметив важность соглашения, которое "фактически завершило эпоху Холодной войны между СССР и США".