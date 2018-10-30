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Столтенберг закликав РФ виконувати ракетний договір із США

Новини » Політика    30.10.2018 - 14:13
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Проблема полягає в розгортанні нових російських ракет, додав генсек НАТО

Розгортання Росією нових ядерних ракет в Європі ставить під загрозу ключовий договір про контроль над озброєннями, який допоміг завершити "холодну війну". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Норвегії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Проблема полягає в розгортанні нових російських ракет. У Європі немає нових ракет США, але є ще більше російських ракет, здатних нести ядерні боєголовки, і ці ракети ставлять під загрозу договір по ліквідацію ракет середньої і малої дальності", - сказав Столтенберг.

"Тому ми закликаємо Росію забезпечити повне та прозоре дотримання договору про РСМД", - додав він.

Нагадаємо, Трамп доручив підготувути доповідь про порушення Росією договору про РСМД. До цього він заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.

Відзначимо, Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови обговорили можливість подальших переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

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Новини України Єнс СтолтенбергНАТОРосійська Федераціяракета
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