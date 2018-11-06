Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

По мнению генсека ООН, самой большой опасностью остается непредсказуемость международной политики

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает за продолжение диалога с Российской Федерацией, несмотря на натянутые отношения альянса с Москвой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung.

В частности, Столтенберг подчеркнул, что политика НАТО не направлена на конфронтацию с Россией. По его словам, западным странам "нельзя быть наивными" в отношениях с Москвой.

"От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт (канцлер ФРГ в 1974-1982 гг., - ред.) и Вилли Брандт (канцлер ФРГ в 1969-1974 гг., - ред) во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время самой большой опасностью для мира, по его мнению, является непредсказуемость международной политики. Он также добавил, что сегодня вызовы между Западом и Россией более комплексные, чем во времена холодной войны.

"Из европейской истории мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", - напомнил Столтенберг.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе на заседании совета Россия-НАТО обсудили ситуацию в Украине. В то же время подробности обсуждения украинской тематики обнародованы не были.

Отметим, ранее Столтенберг также призвал РФ выполнять ракетный договор с США.