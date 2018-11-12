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Столтенберг закликав РФ повернутися до конструктивного діалогу з США

Новини » Політика    12.11.2018 - 16:23
Столтенберг закликав РФ повернутися до конструктивного діалогу з США
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг заявив, що НАТО не планує розгортати нові ядерні ракети в Європі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс закликає Російську Федерацію повернутися до конструктивного діалогу з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника НАТО Оану Лунгеску.

Так, Столтенберг, виступаючи на конференції у Берліні заявив, що НАТО не планує розгортати нові ядерні ракети в Європі.

"НАТО не планує розгортати нові ядерні ракети в Європі. Як Альянс ми прихильні до безпеки всіх союзників. Ми закликаємо Росію повернутися до конструктивного діалогу з США", - заявив він.

Столтенберг закликав РФ повернутися до конструктивного діалогу з США

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Столтенберг виступає за продовження діалогу з Російською Федерацією, незважаючи на натягнуті відносини Альянсу з Москвою. Крім того, Столтенберг закликав РФ виконувати ракетний договір з США.

Додамо, раніше помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки не збираються розміщувати в Європі ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). За словами Болтона, Вашингтон обговорює це питання зі своїми союзниками по НАТО.

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