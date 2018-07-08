Столтенберг закликав Німеччину збільшити оборонний бюджет

Нинішній рівень оборонного бюджету Німеччини ще далекий від показника 2% від ВВП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити видатки на оборону. Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, передає DW.

Так, за словами Столтенберга, Німеччина, так само, як і решта країн-членів НАТО, зобов'язалася витрачати на оборону не менше 2 відсотків від валового внутрішнього продукту.

"А нинішній рівень оборонного бюджету Німеччини ще далекий від цього показника", - зазначив генсек НАТО.

У зв'язку з цим, Столтенберг розкритикував обіцянку канцлера Німеччини Анґели Меркель збільшити видатки на оборонні цілі до 1,5 відсотка ВВП до 2024 року.

"1,5 відсотка - не два відсотки", - наголосив Столтенберг і вказав на той факт, що Німеччина має значну економічну вагу та "відіграє вкрай важливу роль", тож він виходить з того, що Берлін і надалі намагатиметься досягти рівня оборонних видатків у 2 відсотки ВВП.

Зазначимо, раніше Ангела Меркель заявляла, що анексія Росією Криму та підтримка сепаратизму на сході України стали підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону.

Нагадаємо, на останньому саміті НАТО країни Альянсу погодились витрачати 2% ВВП на оборону та припинити скорочення видатків на оборону.

Крім того, НАТО поступово підвищуватиме військові бюджети протягом 10 років.

В свою чергу міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн попросила збільшити фінансування Збройних сил країни на 25 мільйонів євро до 2022 року.