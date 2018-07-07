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Меркель назвала окупацію Криму і Донбасу підставами для збільшення оборонного бюджету Німеччини

НовиниПолітика    07.07.2018 - 20:39
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

Меркель також хоче зберегти хороші стосунки з Росією

Анексія Росією Криму та підтримка сепаратизму на сході України стали підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону. Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає DW.

"Виклики, які стоять перед НАТО радикально змінились в останні роки", - сказала Меркель.

Канцлер зокрема, уточнила, що після анексії Росією Криму та підтримки Москвою сепаратистів на сході України, для НАТО важливо "сфокусуватись на захисті Альянсу".

"Для цього необхідно провести певні заходи, наприклад, шляхом присутності у країнах Центральної та Східної Європи", - додала канцлер.

"При цьому, хоча НАТО має показати готовність захищати нас, необхідно працювати над хорошими відносинами із Росією", - зазначила Меркель.

Вона зазначила, що Німеччина буде продовжувати вести перговори у Раді Росія-НАТО.

Нагадаємо, на останньому саміті НАТО країни Альянсу погодились витрачати 2% ВВП на оборону та припинити скорочення видатків на оборону. Крім того, НАТО поступово підвищуватиме військові бюджети протягом 10 років.

Додамо, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн попросила збільшити фінансування Збройних сил країни на 25 мільйонів євро до 2022 року. 

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Теги публікації: Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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