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Міноборони Німеччини попросило збільшити фінансування Збройних сил на 25 млн євро

НовиниПолітика    16.06.2018 - 18:08
Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr.com/secdef)
Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr.com/secdef)

Додаткові асигнування необхідні, щоб покрити витрати на закупівлю озброєнь

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн попросила збільшити фінансування Збройних сил країни на 25 мільйонів євро до 2022 року. Про це сказано у доповіді Міноборони Німеччини, передає видання Bild.

Зокрема, у документі йдеться про те, що міністерство просить уряд до 2021 року виділити на 15 млн євро більше, ніж передбачено Міністерством фінансів. Крім того, відомство просить виділити ще 10 млн евро в 2022 році.

Міністерство підкреслює, що додаткові асигнування необхідні, щоб покрити витрати на закупівлю озброєнь, управління та утримання техніки і персоналу.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що держава не зможе досягти поставленого завдання довести оборонний бюджет до 2% ВВП до 2024 року.

Слід зазначити, президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО.

Меркель запропонувала главі МВС Баварії компроміс у конфлікті щодо біженців У Бундестазі вважають, що Німеччина повинна активніше допомагати звільненню Сенцова
Теги публікації: Министерство обороны РФ, фінанси, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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