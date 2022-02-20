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Столтенберг: признаки готовности к вторжению сохраняются, РФ должна изменить курс

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Мюнхен, Воскресенье 20 февраля 2022 01:33
Столтенберг: признаки готовности к вторжению сохраняются, РФ должна изменить курс Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сохраняются все признаки того, что Россия готова к "полномасштабному вторжению" в Украину. НАТО призывает Москву изменить курс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что вместо вывода войск из приграничной зоны, как объявила Москва, она концентрирует там больше военных сил.

"Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение", - сказал генсек НАТО в интервью ARD.

Напомним, НАТО временно закрыло представительство в Киеве. Сотрудников перевели во Львов и Брюссель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль отвести свои войска от украинских границ. Это будет первым шагом к урегулированию кризиса вокруг России.

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