Столтенберг привітав рішення Комітету парламенту Туреччини щодо членства Швеції в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав схвалення у вівторок, 26 грудня, Комітетом у закордонних справах парламенту Туреччини заявку Швеції щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Так генсек НАТО відреагував на "зелене світло", що дав ключовий турецький парламентський комітет на заявку Стокгольма. Дане рішення наближає кінець багатомісячного "гальмування" Анкарою процесу долучення Швеції до Альянсу.

"Я вітаю голосування Комітету закордонних справ турецького парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також закликав Туреччину та Угорщину завершити ратифікацію "якнайшвидше".

Що передувало

Раніше у вівторок турецькі ЗМІ повідомили, що Комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Після того, як парламентарії висловили свою думку, протокол про вступ Швеції до НАТО було ухвалено. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

Ще кілька тижнів тому у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку країни "найближчими тижнями".

Також раніше президент США Джо Байден обговорив це питання зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.