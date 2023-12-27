Столтенберг приветствовал решение Комитета парламента Турции о членстве Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал одобрение во вторник, 26 декабря, Комитетом по иностранным делам парламента Турции заявки Швеции о вступлении в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Так генсек НАТО отреагировал на "зеленый свет", который дал ключевой турецкий парламентский комитет на заявку Стокгольма. Данное решение приближает конец многомесячного "торможения" Анкарой процесса присоединения Швеции к Альянсу.
"Я приветствую голосование Комитета по иностранным делам турецкого парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО", - сказал Столтенберг.
Он также призвал Турцию и Венгрию завершить ратификацию "скорейшего".
Что предшествовало
Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили, что Комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец-то одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. После того, как парламентарии высказали свое мнение, протокол о вступлении Швеции в НАТО был принят. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Альянса, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. На сегодня членство Швеции одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.
Еще несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку страны "в ближайшие недели".
Также ранее президент США Джо Байден обсудил этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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