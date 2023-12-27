Столтенберг приветствовал решение Комитета парламента Турции о членстве Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал одобрение во вторник, 26 декабря, Комитетом по иностранным делам парламента Турции заявки Швеции о вступлении в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Так генсек НАТО отреагировал на "зеленый свет", который дал ключевой турецкий парламентский комитет на заявку Стокгольма. Данное решение приближает конец многомесячного "торможения" Анкарой процесса присоединения Швеции к Альянсу.

"Я приветствую голосование Комитета по иностранным делам турецкого парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также призвал Турцию и Венгрию завершить ратификацию "скорейшего".

Что предшествовало

Ранее во вторник турецкие СМИ сообщили, что Комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец-то одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. После того, как парламентарии высказали свое мнение, протокол о вступлении Швеции в НАТО был принят. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Альянса, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. На сегодня членство Швеции одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

Еще несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку страны "в ближайшие недели".

Также ранее президент США Джо Байден обсудил этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.