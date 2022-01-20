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Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае вторжения в Украину

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Члены Альянса имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется в Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что НАТО готово активизировать поддержку Украине и ввести санкции против России. Столтенберг также добавил, что поддержка Альянса увеличит затраты для России, однако он не уточнил как именно.

Напомним, ранее американские сенаторы, которые недавно посетили Украину с рабочим визитом, призвали НАТО, Администрацию президента Джо Байдена и своих коллег-демократов немедленно ввести санкции против России.

Кроме того, ранее Столтенберг заявлял о различных позициях стран Альянса по вопросу поставок вооружений Украине.

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Вторжение России в УкраинуЙенс СтолтенбергНАТО